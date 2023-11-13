Аербайджанские боксеры начали чемпионат Европы с победы

В первый день соревнований на ринг вышли 2 спортсмена сборной Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Азрак Бабиров проверил свои силы против Ариола Зенели (Албания) в весе 57 кг. Бой, проходивший в рамках 1/8 финала, завершился победой нашего представителя. Бабиров разгромил соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:26, 29:28). В 1/4 финала он встретится с ирландцем Пирсом Кэри. Поединок состоится 16 ноября.

Джалал Гурбанов (63,5 кг) также начал чемпионат Европы с победы. В 1/16 финала он сразился с Бартломеем Росковичем (Польша) и выиграл поединок - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). Свой второй поединок Гурбанов проведет 14 ноября против Алексея Сендрика (Сербия).

Отметим, что во второй день соревнований проведут свои поединки еще семь боксеров сборной Азербайджана.