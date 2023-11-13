Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на юношеском Кубке Европы в венгерском городе Дьер.

Как сообщили Day.Az в Федерации дзюдо, сборная Азербайджана заняла 11-е место в общем медальном зачете и 6-е - в мужском.

На двухдневном турнире Азербайджан был представлен 32 дзюдоистами в 7 весовых категориях. В первый день соревнований наши дзюдоисты Эмиль Сафаров (50 кг) и Кянан Садыгов (66 кг) завоевали две серебряные медали. Во второй день турнира в соревнованиях среди юношей за медали боролись 11 дзюдоистов в весовых категориях 73 кг, 81 кг и 90 кг. Бронзовые медали завоевали Ахмед Мехтиев (73 кг) и Али Газымамедов (81 кг).