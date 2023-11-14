Шведские газеты посвятили статью Тофику Бахрамову

Шведская газета Dagens Nyheter в преддверии предстоящего в Баку матча Азербайджан-Швеция посвятила статью легендарному азербайджанскому арбитру Тофику Бахрамову, вошедшему в историю, в частности, своим решением засчитать в пользу британцев спорный гол в финальной игре чемпионата мира 1966 года между Англией и Западной Германией, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Матч проходил на стадионе Уэмбли.

Долгое время шли споры и дебаты, пересек ли мяч вратарскую линию. Но в 2016 году Тофика Бахрамова поддержала британская компания Sky Sports, которая с помощью современных технологий показала, что мяч действительно находился за линией ворот.

Немцы были в ярости от этого решения и придумали термин "Уэмбли-Тор" (Wembley-Tor) для обозначения гола, который никогда не должен был быть засчитан.

"Мой отец всегда был непреклонен в том, что принял правильное решение. Конечно, это был очень спорный гол, но он был уверен и не позволял влиять на себя", - рассказал сын легенды футбола Бахрам в интервью fifa.com.

Напомним, что сборная Азербайджана по футболу в четверг, 16 ноября, встретится со сборной Швеции в ответном матче отборочного тура чемпионата Европы - 2024. Игра пройдет на Республиканском стадионе Тофика Бахрамова.