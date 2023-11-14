https://news.day.az/sport/1614261.html Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Турции
Азербайджанские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Турции
Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике примут участие в XIII чемпионате Европы, сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
На чемпионате Европы Азербайджан представят Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Лейла Бежанова, Арзу Агаева, Сара Алиханлы, Сенем Кязымова и Диляра Гурбанова.
Отметим, что XIII чемпионат Европы по аэробной гимнастике пройдет в Анталье (Турция) 17-19 ноября.
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