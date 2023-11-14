Художественную гимнастику полюбила с первой тренировки – бронзовая медалистка Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт"
Художественную гимнастику я полюбила с первой тренировки, это самый красивый вид спорта.
Как передает Day.Az, об этом сказала во вторник Trend бронзовая медалистка Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в упражнении без предмета среди гимнасток 2016 года рождения (группа C), представительница Дворца водных видов спорта Амина Гасанзаде.
"Сегодня впервые вышла на ковер в Национальной арене гимнастики. Было волнительно выступать перед судьями. Все прошло хорошо, я заняла третье место, считаю свой результат замечательным, учитывая количество участников соревнований и уровень их подготовки", - сказала юная гимнастка.
По словам Амины Гасанзаде, она продолжит много тренироваться, чтобы в будущем демонстрировать на турнирах высокие результаты.
Отметим, что 14-15 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.
В соревнованиях принимают участие 206 гимнасток из 24 клубов страны. Соревнования проходят в различных возрастных категориях.
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