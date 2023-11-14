Медаль повешу на самое видное место в квартире, как напоминание об этом счастливом моменте.

Как передает Day.Az, об этом сказала во вторник Trend серебряная медалистка Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в упражнении без предмета среди гимнасток 2017 года рождения (группа B), воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Фарида Джалилова.

"Это моя первая медаль, поэтому награда для меня особо ценна. Она всегда будет придавать мне дополнительный стимул на тренировках. Сегодня я заняла второе место, надеюсь, на следующих стартах покажу самый лучший результат", - сказала шестилетняя спортсменка.

По словам юной гимнастки, на зрительских трибунах за ее выступлением наблюдали мама и бабушки.

"Публика на трибунах очень доброжелательная, поддерживает абсолютно всех участниц, приветствует аплодисментам. Особенно приятно, что мама и бабушки видели мое выступление и то, как меня награждали", - добавила она.

Отметим, что 14-15 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 206 гимнасток из 24 клубов страны. Соревнования проходят в различных возрастных категориях.