Азербайджанские сумоисты завершили чемпионат Европы с семью медалями

Азербайджанские сумоисты завоевали семь медалей на юношеском чемпионате Европы в швейцарском городе Ренан.

Как сообщает Day.Az, завершив континентальное первенство U-18 с двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями, национальная сборная Азербайджана заняла второе место в общекомандном зачете.

Первое место заняли Рауф Ядигарлы (абсолютный вес) и Джавидан Нахметов (70 кг), второе - Джошгун Кяльбиев (55 кг), Кямран Раджабли (70 кг) и Абдулла Шариф (90 кг), а третье - Рауф Ядигарлы (+100 кг).

Кроме того, Рауф Ядигарлы, Мухаммед Тамиров, Абдулла Шариф и Али Гумбатзаде завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях.