Очень ждала соревнований первенства клуба "Оджаг Спорт"

Считаю, мне удалось передать настроение моей программы.

Как передает Day.Az, об этом сказала во вторник Trend победительница Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в упражнении без предмета среди гимнасток 2017 года рождения (группа A), воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Нилай Шахбазова.

"Очень ждала этот турнир, хотела показать судьям и публике все, чему меня научили наставники. Эмоции переполняют, у меня все получилось - я завоевала золотую медаль. Первенство организовано замечательно, самые яркие моменты - это когда появляется Маскот Оджи и публика аплодирует", - сказала она.

По словам юной гимнастики, выступать в Национальной арене гимнастики большая честь.

"Это самая престижная гимнастическая площадка, тут проводятся большие международные соревнования, выступают известные во всем мире спортсмены", - добавила она.

Отметим, что 14-15 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 206 гимнасток из 24 клубов страны. Соревнования проходят в различных возрастных категориях.