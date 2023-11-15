Успех на Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике вызывает энтузиазм.

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду Trend воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике Ясмин Абдуллаева, завоевавшая на соревнованиях два "серебра" - в упражнении с мячом и программе с лентой среди спортсменок 2014 года рождения (группа A).

"Уже четыре года занимаюсь художественной гимнастикой. Больше всего мне нравится программа с лентой. Упражнения с этим гимнастическим предметом самые изящные, с лентой ты будто рисуешь узоры. Однако, за этой красотой стоит усердная работа. Думаю, лента - самый сложный предмет художественной гимнастики, она может запутаться, завязаться в узелок. Сегодня не боялась, что ошибусь, была уверена в своих силах и у меня все получилось. Завоевала два "серебра", одно из которых за программу с лентой", - отметила она.

Как подчеркнула юная гимнастка, в Национальной арене гимнастики выступать комфортно.

"Тут высокие потолки, хорошее освещение, много пространства, можно легко бросать и ловить гимнастические предметы. Здесь все создано для удобства спортсменов", - сказала юная грация.

Отметим, что 14-15 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 206 гимнасток из 24 клубов страны. Открытое первенство проходит в различных возрастных категориях.