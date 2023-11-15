Позитив и радостные моменты: впечатления победительниц Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

Соревнования Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике подарили много эмоций, позитива, радостных моментов.

Как передает Day.Az, об этом сказали в среду Trend победительницы и призеры соревнований.

По словам Дарьи Мамедовой, которая завоевала две серебряные награды в упражнении с булавами и в многоборье среди гимнасток 2013 года рождения (группа B), ей нравится выступать, когда на трибунах много зрителей.

"Художественная гимнастика - один из самых зрелищных видов спорта. Зрители с удовольствием приходят на соревнования, поддерживают нас. Мне аплодисменты публики всегда помогают, подбадривают, так было и на этих соревнованиях", - сказала Мамедова.

Первое место в упражнении с мячом среди гимнасток 2013 года рождения (группа B) заняла Саида Алиева. Юная спортсменка занимается гимнастикой с трех лет и мечтает реализовать себя в спорте.

"Программа, с которой я сегодня выступала, трудная, и очень красивая, трогательная музыка. Я постаралась полностью передать тему музыкальной композиции", - подчеркнула Саида Алиева.

Диляк Рустамзаде, занявшая первое место в упражнении с обручем среди гимнасток 2013 года рождения (группа B), отмечает, что на Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" конкуренция была серьезная.

"Я много трудилась на тренировках и заняла первое место. Все девочки выступили хорошо, все старались. На турнирах важно просто хорошо представить свою программу, выполнять элементы чисто, и не смотреть на соперниц. Я смогла сконцентрироваться и добилась лучшего результата", - сказала Рустамзаде.

"Серебро" в упражнении с лентой среди гимнасток 2013 года рождения (группа B) завоевала Милана Керимова.

"Не могу сказать, что полностью довольна своим сегодняшним выступлением, на тренировках получалось лучше. Теперь буду готовиться к следующим стартам, отрабатывать элементы. Моим кумиром в художественной гимнастике является член сборной Азербайджана Зохра Агамирова, я равняюсь на нее, хочу выступать так же", - отметила Милана Керимова.

По словам Лейлы Ширин Гасановой, которая заняла первое место в программе без предмета среди гимнасток 2013 года рождения (группа B), каждый раз ее охватывают восторг и восхищение от красоты зала в Национальной арене гимнастики.

"Посетив впервые гимнастическую арену, даже немного растерялась от ее масштабов. Когда здесь проходят международные соревнования, стараюсь их посещать. Чемпионаты и Кубки по гимнастическим дисциплинам проходят очень зрелищно", - добавила Лейла Ширин Гасанова.

Бронзовую медаль в упражнении с обручем среди гимнасток 2013 года рождения (группа B) завоевала Айан Алимли, она посвятила награду своим наставникам в художественной гимнастике.

"Сегодня завоевала свою первую медаль. Надеюсь, в будущем пополню копилку наград "серебром" и "золотом". Трудно описать чувство, когда тебе вручают заветную медаль, это гордость и радость", - сказала Айан Алимли.

Отметим, что Дарья Мамедова, Саида Алиева, Диляк Рустамзаде, Милана Керимова, Лейла Ширин Гасанова являются воспитанницами Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, а Айан Алимли представляет Олимпийский спортивный комплекс в Гахе.

14-15 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку прошло Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 206 гимнасток из 24 клубов страны. Открытое первенство прошло по различным возрастным категориям.