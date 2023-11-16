Килиан Мбаппе на радаре очередной топ-команды АПЛ

"Ливерпуль" может вернуться в гонку за нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает Goal со ссылкой на AS. "Ливерпуль" следит за французским нападающим с 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" окончательно вышел из сделки по Мбаппе.

Отметим, что, помимо "Ливерпуля", интерес к Мбаппе проявляет "Бавария", которая готова подписать француза в конце июня на правах свободного агента.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за "ПСЖ" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость французского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - € 180 млн.