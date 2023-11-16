https://news.day.az/sport/1614781.html Фарид Гаибов провел коллегиальное заседание - ФОТО
Фарид Гаибов провел коллегиальное заседание - ФОТО
Очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта состоялось 15 ноября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на совещании под председательством председателя коллегии, министра Фарида Гаибова, согласно повестке дня, были обсуждены и приняты на основе голосования вопросы "Стандартов учебной базы" и "Стандартов качества и рейтинга НПО, действующих в сфере работы с молодежи" Министерства молодежи и спорта.
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