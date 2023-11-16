Фарид Гаибов провел коллегиальное заседание

Очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта состоялось 15 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на совещании под председательством председателя коллегии, министра Фарида Гаибова, согласно повестке дня, были обсуждены и приняты на основе голосования вопросы "Стандартов учебной базы" и "Стандартов качества и рейтинга НПО, действующих в сфере работы с молодежи" Министерства молодежи и спорта.