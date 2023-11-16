Азербайджанский гимнаст квалифицировался на XII Всемирные игры

Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин по итогам успешного участия на чемпионате мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Бирмингеме (Великобритания) получил право выступить на XII Всемирных играх, которые пройдут с 7 по 17 августа 2025 года в Чэнду (Китай), сообщили в четверг Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Напомним, что Михаил Малкин впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевал золотую медаль на чемпионате мира в программе по прыжкам на акробатической дорожке. Также Малкин и другие члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Эльнур Мамедов) впервые в истории отечественной гимнастики выиграли "золото" в командном зачете.

Отметим, что 37-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке прошел 9-12 ноября в Бирмингеме.