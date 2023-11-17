Бекхэм рассказал о значимости перехода Месси в МЛС

Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм оценил значение трансфера аргентинского форварда Лионеля Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, его слова передает Goal.

Бекхэм назвал переход Месси в "Интер Майами" подарком США и Главной футбольной лиге (MLS). "Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Знаете, такие игроки, как он, вдохновляют новое поколение футболистов. И именно поэтому мы хотели пригласить Лео в команду", - отметил он.

30 октября Месси восьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Ранее он получал трофей в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.

36-летний Месси пополнил состав "Интер Майами" 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.