https://news.day.az/sport/1614952.html Кто отсудит матч Бельгия - Азербайджан?
Ассистентами главного судьи будут его соотечественники - Теодорас Георгиу и Балаш Шалаи.
Кто отсудит матч Бельгия - Азербайджан?
Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу Бельгия - Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главным рефери встречи, которая состоится 19 ноября на стадионе "Король Бодуэн" в Брюсселе, будет венгр Герго Богар.
Ассистентами главного судьи будут его соотечественники - Теодорас Георгиу и Балаш Шалаи.
Функции четвертого арбитра будут на Ференце Карако.
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