Кто отсудит матч Бельгия - Азербайджан?

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу Бельгия - Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главным рефери встречи, которая состоится 19 ноября на стадионе "Король Бодуэн" в Брюсселе, будет венгр Герго Богар.

Ассистентами главного судьи будут его соотечественники - Теодорас Георгиу и Балаш Шалаи.

Функции четвертого арбитра будут на Ференце Карако.