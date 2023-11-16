ЕВРО-2024: Азербайджан забивает второй мяч Швеции

Сборная Азербайджана забивает второй мяч в матче. Ренат Дадашов классно реализовал свой шанс. Он получил мяч в штрафной и точно пробил низом в правый угол ворот.

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21:04

Сборная Азербайджана открывает счет в матче. Эмин Махмудов имел в штрафной много пространства, чтобы обработать мяч. Он, не колеблясь, нанес удар по центру ворот.

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21:01

Сборная Азербайджана по футболу проводит свой очередной матч в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024.

Как сообщает Day.Az, команда Джанни де Бьязи, выступающая в группе F, в рамках 9-го тура встречается со сборной Швеции.