Усик и Фьюри едва не устроили потасовку

16 ноября был официально анонсирован поединок между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Там же сегодня состоялась битва взглядов, участие в которой приняли спортсмены.

В какой-то момент Александр и Тайсон стали "бодаться", после чего в дело пришлось вмешаться охране, чтобы разнять боксёров, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Напомним, изначально ожидалось, что спортсмены встретятся в декабре 2023 года, но после того, как британский боксёр провёл поединок с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, было решено перенести встречу двух чемпионов на следующий год. Фьюри победил Нганну раздельным судейским решением.