Месси высказался об инциденте с игроком Уругвая, которого он схватил за горло

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал эпизод, в котором он схватил за голову игрока сборной Уругвая Матиаса Оливеру в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, его слова передает TyC Sports.

"Я предпочту не говорить все, что думаю. Но этим молодым людям нужно научиться уважать старших.

Эта классика всегда была напряженной, жесткой, но всегда с большим уважением. Им нужно немного поучиться", - сказал Месси.

По ходу встречи между футболистами началась стычка, в ходе которой Месси сначала толкнул уругвайского защитника, а после схватил его за шею. При этом аргентинский футболист за произошедший эпизод наказан не был.

Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0. Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив 12 очков. Команда выиграла четыре матча из пяти. Уругвай после этой победы имеет в активе десять баллов и идет вторым.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

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