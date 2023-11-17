Первые победы азербайджанских дзюдоистов на ЕВРО

Азербайджанские дзюдоисты одержали первые победы на чемпионате Европы среди спортсменов до 23-х лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Мохаммед Мусаев (60 кг) нанес поражение Гаиске Поррасу (Испания).

В весе до 66 кг Айдын Рзаев прошел Приможа Жуга (Словения), а Гасым Велизаде одолел Шимона Шимански (Польша).

В категории до 73 кг Гадир Гусейнов уступил Луке Капанадзе (Грузия), а Нариман Мирзоев начнет со второго круга.

В женском зачете Кенуль Алиева (48 кг) ждет схватки против Джеммы Гомес (Испания).

Айдан Велиева (52 кг) начнет против Марины Кастелло (Испания), тогда как Фидан Ализаде (57 кг) ждет противостояния с Паулиной Земла (Польша).

Айтадж Гардашханлы (63 кг) постарается пройти Лизу Третнжак (Австрия).