Чемпионат мира по хоккею с мячом-2024 отменили

Мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом 2024 года отменены. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея с мячом (FIB), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"К сожалению, FIB вынуждена признать, что клубы и национальные ассоциации, которые сначала проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать", - говорится в заявлении FIB. Отмечается, что федерация сосредоточится на проведении мировых первенств 2025 года.