С клуба Английской премьер-лиги сняли 10 очков

С футбольного клуба "Эвертон" сняли 10 очков в Английской премьер-лиге (АПЛ) за нарушение финансового фэйр-плей. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое решение приняла независимая комиссия лиги. Наказание вступило в силу незамедлительно. Нарушение финансового фэйр-плей произошло в позапрошлом сезоне.

Таким образом, "Эвертон" опустился с 14-го места на 19-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. У команды из Ливерпуля теперь четыре очка, а н 14, как было ранее.

В июле УЕФА наказал "Ювентус" за нарушение финансового фейр-плей. Итальянский клуб не принимает участие в еврокубках в нынешнем сезоне. Туринский клуб также оштрафован на €20 млн. Из этой cуммы 10 млн являютcя уcловными - клуб выплатит эту чаcть штрафа только в том cлучае, еcли годовая финанcовая отчетноcть туринцев за 2023, 2024 и 2025 финанcовые годы не будет cоответcтвовать требованиям УЕФА.

22 мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) вынес "Ювентусу" наказание в виде лишения 10 очков в Серии А из-за финансовых махинаций.

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