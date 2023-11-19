«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут исключить из АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) может исключить "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за нарушения финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, клуб из Манчестера обвиняется в 115 нарушениях фэйр-плей с 2009 года, а лондонцев подозревают в незаконных платежах посредникам. Если вина клубов будет доказана, то в худшем случае их исключат из лиги.

"Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось заработать 21 очко. Команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. "Челси" после 12 встреч набрал 16 баллов и занимает 10-ю строчку. Лидером Английской премьер-лиги является "Манчестер Сити", в активе которого 28 очков.

В следующем матче "МЮ" встретится с "Эвертоном". Матч пройдет 26 ноября. "Челси" 25 ноября сыграет с "Ньюкаслом".

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