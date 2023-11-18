Громкий скандал в преддверии матча Армения-Уэльс - ПОДРОБНОСТИ
Поклонница футбола из Уэльса, прибывшая в Ереван на футбольный матч между национальными сборными Армении и Уэльса, стала участницей печального инцидента.
Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, болельщицу Уэльса попросили о "сексуальных услугах" вместо того, чтобы платить за такси в Армении.
В сообщении фанатского сообщества отмечается, что "она почувствовала себя в опасности и уязвимой, когда водитель сел с ней на заднее сиденье автомобиля".
Сообщество фанатов Уэльса заявило, что женщина хотела, чтобы другие фанаты знали о том, что произошло в четверг. Отмечается, что жертва проишествия вышла из ситуации "невредимой".
Фанатское сообщество призывает женщин, прибывших на матч не путешествовать в одиночку.
"Лучший совет - сфотографировать такси и отправить его другу или, если возможно, не путешествовать в одиночку", - резюмировано в сообщении.
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