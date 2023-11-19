«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Фергусоном

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в январе, когда откроется трансферное окно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг лично заинтересован в том, чтобы Фергюсон перешёл к ним, поскольку хочет, чтобы в команде было больше индивидуально сильных футболистов.

Напомним, в нынешнем ноябре ирландский нападающий продлил трудовое соглашение с "чайками" до 2029 года. В текущем сезоне Фергюсон принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн. Однако ранее в СМИ появлялась информация, что "Брайтон" оценивает Фергюсона в сумму выше € 114 млн.

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