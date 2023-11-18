Азербайджанский дзюдоист Магеррам Имамвердиев завоевал бронзу ЕВРО
Азербайджанский дзюдоист Магеррам Имамвердиев (81 кг) завоевал бронзовую награду во второй день чемпионата Европы среди спортсменов до 23-х лет в Потсдаме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Имамвердиев в малом финале добился победы над хозяином татами Бернтдом Фашингом.
Шанс на пьедестал был у Кянана Насибова (+100 кг), но в схватке за бронзу проиграл румыну Дариусу Георгеску.
Таким образом, сборная завершила индивидуальный ЕВРО с пятью бронзовыми наградами в активе. В первый день турнира отличились Мохаммед Мусаев (60 кг), Айдын Рзаев (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг) и Айдан Велиева (52 кг).
Завтра азербайджанских дзюдоистов ожидает командный чемпионат континента.
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