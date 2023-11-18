https://news.day.az/sport/1615493.html Болельщики Уэльса жалуются на полицию Армении - "С нами поступили очень плохо" - ФОТО
Болельщики Уэльса жалуются на полицию Армении - "С нами поступили очень плохо" - ФОТО
Перед матчем Армения-Уэльс в Ереване были задержаны 32 валлийских болельщика.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, фанаты заявили, что не знают причин задержания, и с ними в полиции поступили очень плохо.
Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила, что в столице Армении были арестованы 32 болельщика и что в этом замешано министерство иностранных дел.
В заявлении FAW говорилось: "FAW осведомлена о ситуации с нашими болельщиками в Ереване, и мы ведем регулярные переговоры с выездной полицией и FSA (Ассоциацией футбольных болельщиков) Cymru".
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