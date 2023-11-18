Болельщики Уэльса жалуются на полицию Армении

- "С нами поступили очень плохо" - ФОТО

Перед матчем Армения-Уэльс в Ереване были задержаны 32 валлийских болельщика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, фанаты заявили, что не знают причин задержания, и с ними в полиции поступили очень плохо.

Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила, что в столице Армении были арестованы 32 болельщика и что в этом замешано министерство иностранных дел.

В заявлении FAW говорилось: "FAW осведомлена о ситуации с нашими болельщиками в Ереване, и мы ведем регулярные переговоры с выездной полицией и FSA (Ассоциацией футбольных болельщиков) Cymru".