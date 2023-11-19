ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет с Бельгией

Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч в рамках отборочного турнира Евро-2024.

Как передает Day.Az, команда Азербайджана встретится со сборной Бельгии.

Матч, который пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что сборная Азербайджана с 7 очками занимает 4-е место в группе F. Швеция располагается на втором месте с 17 очками.