https://news.day.az/sport/1615521.html ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет с Бельгией
ЕВРО-2024: Сборная Азербайджана сыграет с Бельгией
Сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч в рамках отборочного турнира Евро-2024.
Как передает Day.Az, команда Азербайджана встретится со сборной Бельгии.
Матч, который пройдет на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе, начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Отметим, что сборная Азербайджана с 7 очками занимает 4-е место в группе F. Швеция располагается на втором месте с 17 очками.
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