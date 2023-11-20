Де Бьязи прокомментировал поражение сборной Азербайджана со счетом 0:5

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи покинул пресс-конференцию после матча, который наша сборная проиграла Бельгии со счетом 0:5 в отборочном раунде ЕВРО-2024.

Как сообщает Day.Az, тренер был рассержен тем, что на конференции журналисты критиковали его. Расстроенный итальянский тренер покинул конференц-зал.

Однако обратим внимание на заявления главного тренера сборной Азербайджана: "Сегодня было сложно играть в количестве 10 человек. Ребята не смогли бы сделать большего".

67-летний специалист подчеркнул, что матч получился очень трудным: "Мы боролись с сильным соперником. В группе у них была всего одна ничья. Нам сложно играть каждые три дня".

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