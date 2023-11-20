Фарид Гайыбов встретился с азербайджанской делегацией, участвовавшей в чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Анталье

Министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики (European Gymnastics) Фарид Гайыбов 19 ноября встретился с членами азербайджанской делегации, представившими Азербайджан на 13-м чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Анталье (Турция), сообщили в понедельник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

На чемпионате Европы Азербайджан представили гимнасты Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Лейла Бежанова, Арзу Агаева, Сара Алиханлы, Сенем Кязымова и Диляра Гурбанова.

Отметим, что 13-й чемпионат Европы по аэробной гимнастике прошел в Анталье 17-19 ноября.

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