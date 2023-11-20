Азербайджанские гимнастки выиграли 23 награды в Тбилиси

Гимнастки Бакинской школы олимпийского резерва приняли участие в международном турнире "New Look Cup", прошедшем в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам соревнования, проходившего среди различных возрастных групп, грации завоевали 23 награды. Из них 16 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Призеры были награждены не только медалями, но и памятными дипломами.