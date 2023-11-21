В Баку встретили азербайджанских гимнастов, завоевавших медали в Бирмингеме

Азербайджанские гимнасты, завоевавшие медали на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Бирмингеме (Великобритания), вернулись на Родину с медалями, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортивной общественности, коллеги, а также родные, близкие и представители СМИ.

Напомним, члены сборной по прыжкам на батуте Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев завоевали "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте. Также "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте завоевали Самира Гусейнова и Аян Шабанова. Отметим, что этот результат является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в программе синхронных прыжков среди женщин.

Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Алексей Караташов завоевал на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп бронзовую награду.

По возвращении на Родину спортсмены и главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Адиль Гусейнзаде поделились с представителями СМИ впечатлениями об участии в соревнованиях.

По словам Адиля Гусейнзаде, юниорская сборная по прыжкам на акробатической дорожке очень перспективная.

"Алексей Караташов сделал больше, чем мог. Соперники у него были очень сильные и немного старше. Теперь основная наша задача, чтобы Алексей Караташов показал хороший результат на чемпионате Европы, который пройдет в апреле следующего года в городе Гимарайнш (Португалия)", - отметил Адиль Гусейнзаде.

Главный тренер сборной по прыжкам на акробатической дорожке также коснулся результата азербайджанских гимнастов на 37-м чемпионате мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, который прошел 9-12 ноября в Бирмингеме.

Напомним, член сборной Михаил Малкин впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевал золотую медаль на чемпионате мира в программе по прыжкам на акробатической дорожке. Также Малкин и члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Эльнур Мамедов впервые в истории отечественной гимнастики выиграли "золото" в командном зачете.

"На чемпионате мира нам удалось выиграть две исторические медали. Специалисты прогнозировали, что мы можем выиграть "золото". И ребята поехали туда побеждать!", - добавил Адиль Гусейнзаде.

Гимнастки Самира Гусейнова и Аян Шабанова подчеркнули, что постараются на следующих соревнованиях занять первое место.

"Всемирные соревнования среди возрастных групп прошли хорошо, нам все понравилось. Но необходимо больше работать. Благодарим Федерацию гимнастики Азербайджана, нашего тренера за огромную поддержку", - сказала Гусейнова.

"Когда заняли второе место очень сильно обрадовались. Подготовка к Всемирным соревнованиям среди возрастных групп прошла хорошо, и результат нас тоже очень обрадовал. В следующем году нас ждет участие в чемпионате Европы, к нему мы будем усиленно готовиться, чтобы занять первое место", - добавила Аян Шабанова.

Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев отметили, что соревнования прошли замечательно, оставив в памяти много приятных моментов.

"Мы показали хороший результат на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп. Благодарим наших тренеров, мы постарались оправдать их надежды. Надеемся, что на предстоящем чемпионате Европы мы займем первое место", - сказали спортсмены.

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