Опозорившаяся полиция Армении не отстает от валлийских болельщиков

В Армении завели уголовное дело на 16 болельщиков сборной Уэльса по футболу по факту хулиганства. Среди них 15 граждан из Уэльса и один из Папуа-Новой Гвинеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, с таким пояснением выступила пресс-служба МВД Армении.

По материалам дела, поздно ночью, после игры сборных Армении и Уэльса 18 ноября, между уэльскими болельщиками вспыхнула ссора, которая постепенно переросла в драку.

Еще 16 человек были доставлены в полицию по факту появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, их уже отпустили.

Как сообщили в Следкоме, задержанных по подозрению в хулиганстве тоже уже освободили. С ними провели следственные мероприятия, направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в зарубежной прессе появилась информация со ссылкой на Футбольную ассоциацию Уэльса (FAW) об аресте 32 болельщиков. Фанаты заявили, что их задержали после визита в бар, им не было предъявлено обвинение, а в полиции с ними обошлись грубо и издевались.

Напомним, что перед матчем разгорелся еще один громкий скандал. Поклонница футбола из Уэльса, прибывшая в Ереван на футбольный матч между национальными сборными Армении и Уэльса, стала участницей печального инцидента - болельщицу Уэльса попросили о "сексуальных услугах" вместо того, чтобы платить за такси в Армении.

Фанатское сообщество призвало женщин, прибывших на матч не путешествовать в одиночку.

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