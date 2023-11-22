Турция в качестве лидера группы напрямую вышла на чемпионат Европы 2024 года

Завершился отборочный раунд Евро-2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в последний день 10 тура состоялось 7 матчей.

Первыми с 17 очками в группе D стали турки, сыгравшие вничью в заключительном туре с командой Уэльса (1:1), а сборная Хорватии со счетом 1:0 обыграла команду Армении.

Хорваты заняли второе место в группе с 16 очками. Валлийцы стали третьими с 12 очками и могут квалифицироваться на чемпионат Европы через плей-офф отборочного турнира.

Сборная Хорватии стала 21-й командой, напрямую вышедшей на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Германии автоматически квалифицировалась на турнир в качестве хозяев. Ранее через квалификации на чемпионат вышли сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии и Шотландии.

Три оставшиеся сборные квалифицируются через плей-офф отборочного турнира на уровнях A, B, и C.

В других матчах игрового дня сборная Израиля на выезде переиграла команду Андорры (2:0), нидерландцы на выезде разгромили сборную Гибралтара (6:0), сборная Румынии дома минимально переиграла команду Швейцарии (1:0). Сборная Беларуси в гостях со счетом 1:0 обыграла сборную Косова, французы в гостях сыграли вничью со сборной Греции (2:2).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!