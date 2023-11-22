Азербайджанские каратисты примут участие в чемпионате мира

Спортсмены Федерации карате Азербайджана (ФКА) примут участие в чемпионате мира по киокушинкаю.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ФКА, 19 мужчин и 3 женщины, являющиеся членами национальной сборной, испытают свои силы на чемпионате мира, который пройдет в Алматы.

В состав команды входят победители и призеры ряда международных турниров.

Генеральный секретарь Федерации карате Азербайджана Габиль Саядов высоко оценил шансы спортсменов, которые поедут на чемпионат мира. В мундиале, который пройдет 24-26 ноября, примут участие члены национальной сборной юниоров и молодежи, а также женская сборная.

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