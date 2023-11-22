В Национальной арене гимнастики проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок из Гянджи, Масаллы и Лянкярана

В Баку в Национальной арене гимнастики проходят учебно-тренировочные сборы юных граций, воспитанниц секций по художественной гимнастике в Гяндже, Масаллы и Лянкяране, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам тренера по художественной гимнастике в Олимпийских спортивных комплексах в Масаллы и Лянкяране Марзи Мустафазаде, в каждой из секций тренируются по 35-40 юных спортсменок.

"На учебно-тренировочные сборы из Масаллы приехали три гимнастки, а из Лянкярана - две спортсменки. Сборы помогут им подготовиться к предстоящим соревнованиям. В прошлом году гимнастки из Масаллы уже принимали участие в сборах в Национальной арене гимнастики, а вот спортсменки из Лянкярана впервые проводят здесь тренировки. Мои воспитанницы получают большое удовольствие от тренировочного процесса", - сказала Мустафазаде.

Как отметила тренер по художественной гимнастике в Олимпийском спортивном комплексе в Гяндже и в Гянджинском олимпийском спортивном клубе Нурджахан Алиева, учебно-тренировочные сборы проходят в течение пяти дней.

"Мы выражаем признательность за созданные для нас условия. Скоро нас ждут соревнования, и эти тренировки помогут нам к ним подготовиться, научиться новому. В сборах участвуют восемь воспитанниц Гянджинского олимпийского спортивного клуба и две представительницы Олимпийского спортивного комплекса в Гяндже. Это спортсменки разных возрастных категорий", - сказала Нурджахан Алиева.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

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