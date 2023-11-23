В ФИФА осудили беспорядки перед матчем Бразилия — Аргентина

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осудил в своих соцсетях беспорядки, которые случились на стадионе "Маракана" перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года между Бразилией и Аргентиной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Насилие в футболе абсолютно неприемлемо, как на поле, так и за его пределами. Таким событиям, как во время матча между Бразилией и Аргентиной, нет места ни в нашем спорте, ни в обществе", - заявил Инфантино.

Поединок должен был начаться в 04:30 по бакинскому времени. Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене - на трибунах началась драка болельщиков. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси увел свою команду с поля, однако через полчаса аргентинские футболисты вернулись на поле.

Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков. Бразильцы идут шестыми, набрав семь баллов.

18 декабря 2022 года в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!