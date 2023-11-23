В Азербайджане впервые пройдет ультрамарафон

В Азербайджане впервые будет организован ультрамарафон.

Как сообщили Day.Az в Федерации легкой атлетики, забег на дистанцию 100 км, посвященный 100-летним юбилеям великого лидера Гейдара Алиева и национальной легкой атлетики, пройдет на территории Приморского национального парка.

Ожидается, что в ультрамарафоне, организованном Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и Операционной компанией Baku City Circuit, примут участие около 50 участников.

Соревнования стартуют 24 ноября в 03:00. В 16:30 состоится церемония награждения победителей ультрамарафона, который охватит 5 кругов от городского бульвара "Аг шехер" до задней части Дворца водных видов спорта. Старт, финиш и церемония награждения пройдут на территории за Азербайджанским государственным кукольным театром. В церемонии награждения также примет участие президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов, который приедет в Баку для празднования 100-летия азербайджанской легкой атлетики.

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