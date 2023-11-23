Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024
Сегодня в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Уэльса сыграет с Финляндией, Израиль встретится с Исландией, а Босния - с Украиной.
Все пары плей-офф стыковых матчей Евро-2024:
Лига А: Польша - Эстония, Уэльс - Финляндия.
Победитель второй пары станет хозяином финала.
Лига В: Израиль - Исландия, Босния - Украина.
Победитель второй пары станет хозяином финала.
Лига С: Грузия - Люксембург, Греция - Казахстан.
Победитель первой пары станет хозяином финала.
Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы - 26 марта 2024 года. Три победителя финалов станут участниками чемпионата Европы-2024 в Германии.
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