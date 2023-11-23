Сегодня в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Уэльса сыграет с Финляндией, Израиль встретится с Исландией, а Босния - с Украиной.

Все пары плей-офф стыковых матчей Евро-2024:

Лига А: Польша - Эстония, Уэльс - Финляндия.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига В: Израиль - Исландия, Босния - Украина.

Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига С: Грузия - Люксембург, Греция - Казахстан.

Победитель первой пары станет хозяином финала.

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы - 26 марта 2024 года. Три победителя финалов станут участниками чемпионата Европы-2024 в Германии.

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