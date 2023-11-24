В Абу-Даби стартует финальный этап сезона "Формулы-1"

Программа заключительного, 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Абу-Даби - стартует в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоревнования пройдут на автодроме "Яс Марина".

В финальной гонке сезона решится судьба второго места в Кубке конструкторов - "Мерседес" опережает "Феррари" на четыре очка. Германский коллектив средне провел последние две гонки, позволив сопернику вплотную приблизиться к себе. В личном зачете идет борьба за четвертое место между пилотами "Феррари" испанцем Карлосом Сайнсом - младшим (200 очков) и монегаском Шарлем Леклером (188), испанцем Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" (200) и британцем Ландо Норрисом из "Макларена" (195). Вторую гоночную сессию в сезоне проведет россиянин Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, он примет участие в первой свободной практике за рулем болида команды "Феррари", тест-пилотом которой является.

Этап в Абу-Даби появился в календаре "Формулы-1" 14 лет назад. Главная его особенность - гонка проходит во время смены дня и ночи. Пилоты стартуют в светлое время суток, а финишируют уже при искусственном освещении. Это вызывает определенные трудности, так как приходится привыкать к переходу от солнечного света к искусственному.

Рекордсменом по количеству побед здесь является семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (пять), из действующих пилотов трижды выигрывал нидерландец Макс Ферстаппен, один раз - финн Валттери Боттас.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:30 по бакинскому временем, вторая - в 17:00. В субботу состоятся третья свободная практика (14:30) и квалификация (18:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00).

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