В Национальной арене гимнастики проходят тренерские курсы по аэробной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят тренерские курсы третьего уровня по аэробной гимнастике, сообщает в пятницу Day.Az со ссылуой на Trend.

В курсах участвуют азербайджанские тренеры, работающие с детьми в возрасте 11-13 лет. Тренерские курсы состоят из теоретических и практических занятий.

В рамках тренерских курсов организован мастер-класс эксперта из Болгарии, тренера по аэробной гимнастике Сияны Божиловой.

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