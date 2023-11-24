Определен победитель Бакинского ультрамарафона

Организован ультрамарафон на дистанцию 100 км, посвященный 100-летним юбилеям великого лидера Гейдара Алиева и азербайджанской легкой атлетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в состоящих из 5 кругов соревнованиях, прошедших на территории Приморского национального парка, приняли участие около 50 участников.

Узеир Сойлемез выиграл начавшуюся в 03:00 гонку с показателем 7:37,56. Ага Алиев занял второе место.

Сегодня возле Азербайджанского государственного кукольного театра состоится церемония награждения победителей конкурса. В мероприятии, организованном Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и Операционной компанией Baku City Ring, примет участие и президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов.

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