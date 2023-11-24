Эдуард Мамедов в 28-й раз стал чемпионом мира

Легенда азербайджанского кикбоксинга Эдуард Мамедов (63 кг) в 28-й раз в своей карьере завоевал титул чемпиона мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на мундиале в Альбуфейре многократный чемпион мира и Европы выступил сразу в двух версиях, добившись победы как в стиле Light contact, так и в Kick Light. Он провел шесть боев, выиграв соперников из Португалии, Великобритании, Кыргызстана, Венгрии, Индии и Словакии.

Отметим, что в финал ЧМ также вышли Эльвин Мамедов (54 кг) и Амин Гулиев (60 кг).

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