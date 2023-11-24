Мне очень понравились выступления азербайджанских гимнастов

Видела выступления членов сборной Азербайджана по аэробной гимнастике, и скажу, что то, как они выполняют программу, мне очень понравилось.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу сказала журналистам эксперт из Болгарии, тренер по аэробной гимнастике Сияна Божилова, которая проводит мастер-класс в рамках тренерских курсов по аэробной гимнастике, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Конечно, знаю о развитии аэробной гимнастики в Азербайджане. Команда Азербайджана завоевала "золото" на 11-м чемпионате Европы в программе аэродэнс, а затем стала первой на 16-м чемпионате мира. В этом году я видела, как азербайджанские гимнасты выполняют свои программы, и могу сказать, что спортсмены, выступающие в составе смешанной пары - мои фавориты", - отметила эксперт из Болгарии.

Говоря о тренерских курсах, организованных в Баку, Сияна Божилова добавила, что в ходе занятий основное внимание уделяется сложности гимнастических элементов.

"Мы с моим коллегой - главным тренером сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Марияном Колевым взаимодействуем, и конечно, друг друга поддерживаем и помогаем. Поэтому если гимнастам будут нужны мои советы, я всегда рада оказать содействие", - сказала она.

Сияна Божилова добавила, что ей очень хотелось бы, чтобы в мире аэробная гимнастика становилась еще более популярной.

"Хотелось бы, чтобы количество стран, где развивается аэробная гимнастика, увеличилось. Некоторые думают, что аэробная гимнастика легче, чем другие дисциплины, но на самом деле это не так. В аэробной гимнастике есть свои особенности, это соединение нескольких гимнастических дисциплин", - добавила она.

Напомним, что 24-26 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку проходят тренерские курсы третьего уровня по аэробной гимнастике. В курсах участвуют азербайджанские тренеры, работающие с детьми в возрасте 11-13 лет. Тренерские курсы состоят из теоретических и практических занятий. В рамках тренерских курсов организован мастер-класс эксперта из Болгарии, тренера по аэробной гимнастике Сияны Божиловой.

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