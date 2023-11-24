https://news.day.az/sport/1617063.html Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира
Азербайджанская шахматистка стала чемпионкой мира
В итальянском городе Монтесильвано проходят матчи последнего тура на первенстве мира среди девушек и юношей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чемпионкой мира среди девушек до 18 лет стала представительница Азербайджана Аян Аллахвердиева, набравшая в 11 туре 9,5 очка.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие около 1000 шахматистов из 94 стран.
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