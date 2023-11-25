Хави рассказал о конфликте Левандовски и Ямала

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал ситуацию во время матча каталонского клуба с "Алавесом" (2:1) в Ла Лиге, в ходе которой нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски накричал на одноклубника Ламина Ямала, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Думаю, произошедшее между ними можно считать нормальным - со мной тоже случалось подобное. Когда я был игроком, я спорил с Пуйолем, Вальдесом, Вильей, Лео [Месси]. Вы можете удостовериться в этом, изучив архивы газет.

Во время работы такое происходит повсеместно, мы не придаём этому большого значения. Роберт - один из тех, кто всегда помогает одноклубникам. Он полон решимости помочь Ламину стать великим футболистом", - приводит слова Хави сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что у него нет конфликта с Ямалом, а произошедшее в матче с "Алавесом" является "случайностью".

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