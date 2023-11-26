Артета поделился мыслями об игровом времени Рамсдейла

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ситуацию с тем, что вратарь лондонского клуба Аарон Рамсдейл получает меньше игрового времени в нынешнем сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Аарон Рамсдейл - один из многих футболистов, играющих меньше, чем он хочет. К сожалению, в раздевалке есть 24 футболиста. Поведение, которое мы всегда требуем, - это бросать себе вызов и делать друг друга лучше. Просто покажите мне, что я неправ в своём решении", - приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне английский вратарь принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых дважды отыграл "на ноль". Его конкурент по позиции Давид Райя сыграл в 12 матчах во всех турнирах (шесть матчей "на ноль").

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