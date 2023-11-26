Этот город примет чемпионат мира по художественной гимнастике

Международная Федерация гимнастики удовлетворила заявку Бразилии на проведение чемпионата мира по художественной гимнастике в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, данное решение было утверждено на Исполкоме организации, прошедшем с участием главы Европейской гимнастики Фаридом Гаибовым, в Бангладеше. Уже известны сроки мундиаля - он состоится 20-24 августа в Рио-де-Жанейро.

Следует отметить, что в последний раз ЧМ по художественной гимнастике проводился на американском континенте в 2002 году (Новый Орлеан), но включал только соревнования команд по групповым упражнениям. Единственный раз, когда Латинская Америка принимала турнир, был 1971 год (Гавана).

Примечательно, что в ближайшие годы один из мундиалей пройдет в Баку - в 2027 году, а в 2026-м ЧМ будет организован в Берлине.

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