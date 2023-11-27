Манчестер Юнайтед стал покорителем уникального рекорда АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Эвертон" со счетом 3:0 и установил уникальное достижение английского чемпионата благодаря этой победе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в АПЛ, который провел 500 сухих матчей в лиге. На втором месте по этому показателю находится "Челси" (476). Третье место занимает "Ливерпуль" (460).

Клуб из Манчестера идет на шестом месте в турнирной таблице английского первенства, имея в своем активе 24 очка. При этом подопечные Эрика тен Хага выиграли пять из шести последних матчей - единственное поражение команда потерпела от другого манчестерского клуба - "Манчестер Сити", который после 13 игр в АПЛ идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 29 очков и всего на один балл отставая от лидера - лондонского "Арсенала".

Следующий матч в рамках Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" проведет на выезде против "Ньюкасла". Игра состоится 2 декабря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!