Футболисты «ПСЖ» обрадовались уходу Месси из клуба

Футболисты французского "ПСЖ" обрадовались, когда бразилец Неймар и аргентинец Лионель Месси ушли из команды, передает PSG Community, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большинству игроков парижского клуба было некомфортно играть с аргентинцем и бразильцем.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Также он выступал за испанскую "Барселону".

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета "ПСЖ", в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб "Аль-Хиляль" приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

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