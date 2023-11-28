Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в карьере

Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в профессиональной карьере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Его команда потерпела поражение в матче с "Филадельфией Сиксерс" со счетом 94:138. Разница мячей составила "-44". Ранее самым крупным поражением команды Леброна было с отставанием в 42 очка.

"Лейкерс" располагаются на восьмом месте в Западной конференции НБА. "Филадельфия" занимает вторую строчку в Восточной конференции. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса встретится с "Детройт Пистонс". Игра состоится 30 ноября. Начало матча запланировано на 04:00 по бакинскому времени.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА. Он 13 раз входил в первую сборную всех звезд НБА. В СМИ сообщалось, что Джеймс является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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